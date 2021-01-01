Тюменских водителей ждет сплошная проверка на трезвость

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Сплошную проверку водителей на трезвость проведут инспекторы полка ДПС ГИБДД в Тюмени утром 18 января.

"Цель – профилактическая. Автомобилисты должны помнить о неотвратимости наказания за езду в нетрезвом виде. Автоинспекторы постараются провести проверку в комфортном для людей, которые едут на работу, режиме", – рассказала корреспонденту "Тюменской линии" начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

Наряды ДПС будут останавливать водителей, проверять у них документы, смотреть, если ли признаки опьянения.

Отметим, согласно статистике, в 2020 году на дорогах Тюменской области произошло 268 ДТП с участием водителей в состоянии опьянения. В этих авариях погибли 45 человек, еще 403 получили травмы. Сотрудники ГИБДД за год выявили 7 тыс. 905 нетрезвых водителей, в том числе 1 тыс. 81 – совершивших нарушения повторно, для таких случаев предусмотрена уголовная ответственность.

Инна Пахомова