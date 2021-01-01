  • 17 января 202117.01.2021воскресенье
  • USD73,5453
    EUR89,2546
  • В Тюмени -11..-13 С 6 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменских водителей ждет сплошная проверка на трезвость

Происшествия, 19:45 17 января 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Сплошную проверку водителей на трезвость проведут инспекторы полка ДПС ГИБДД в Тюмени утром 18 января.

"Цель – профилактическая. Автомобилисты должны помнить о неотвратимости наказания за езду в нетрезвом виде. Автоинспекторы постараются провести проверку в комфортном для людей, которые едут на работу, режиме", – рассказала корреспонденту "Тюменской линии" начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

Наряды ДПС будут останавливать водителей, проверять у них документы, смотреть, если ли признаки опьянения.

Отметим, согласно статистике, в 2020 году на дорогах Тюменской области произошло 268 ДТП с участием водителей в состоянии опьянения. В этих авариях погибли 45 человек, еще 403 получили травмы. Сотрудники ГИБДД за год выявили 7 тыс. 905 нетрезвых водителей, в том числе 1 тыс. 81 – совершивших нарушения повторно, для таких случаев предусмотрена уголовная ответственность.

Инна Пахомова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# безопасность , ГИБДД Тюменской области , проверка водителей

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:45 17.01.2021Тюменских водителей ждет сплошная проверка на трезвость
18:09 17.01.2021Призер первенства Европы по боксу погиб в результате ДТП на трассе Тюмень – Омск
16:12 17.01.2021Грузовик спровоцировал ДТП со смертельным исходом на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск
13:40 17.01.2021ГИБДД уточнило обстоятельства гибели людей в ДТП на трассе Тюмень - Омск