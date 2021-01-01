Призер первенства Европы по боксу погиб в результате ДТП на трассе Тюмень – Омск

| Фото: из сообщества "Федерация бокса Тюменской области" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Федерация бокса Тюменской области" во ВКонтакте

Ишимский спортсмен, мастер спорта России Артем Микаелян скончался в больнице. Травмы, полученные в аварии, которая произошла на трассе Тюмень – Омск, были очень тяжелыми.

Информация о смерти боксера опубликована в официальном сообществе Федерации бокса Тюменской области во ВКонтакте.

"Артем был победителем первенства России среди юниоров, бронзовым призером первенства Европы. Выражаем искренние соболезнования семье, близким и друзьям. Трагедия произошла 16 января около 18 часов на 102-м километре федеральной автодороги Тюмень — Омск", – написано на стене сообщества.

Напомним, что в аварии до прибытия медиков погибли водители легковых автомобилей "Лада" и Mazda. Артема Микаеляна в крайне тяжелом состоянии увезли в больницу. Несмотря на усилия врачей, молодой мужчина скончался 17 января.

Инна Пахомова