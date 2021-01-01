  • 17 января 202117.01.2021воскресенье
  • USD73,5453
    EUR89,2546
  • В Тюмени -11..-13 С 6 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Призер первенства Европы по боксу погиб в результате ДТП на трассе Тюмень – Омск

Происшествия, 18:09 17 января 2021

из сообщества "Федерация бокса Тюменской области" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Федерация бокса Тюменской области" во ВКонтакте

Ишимский спортсмен, мастер спорта России Артем Микаелян скончался в больнице. Травмы, полученные в аварии, которая произошла на трассе Тюмень – Омск, были очень тяжелыми.

Информация о смерти боксера опубликована в официальном сообществе Федерации бокса Тюменской области во ВКонтакте.

"Артем был победителем первенства России среди юниоров, бронзовым призером первенства Европы. Выражаем искренние соболезнования семье, близким и друзьям. Трагедия произошла 16 января около 18 часов на 102-м километре федеральной автодороги Тюмень — Омск", – написано на стене сообщества.

Напомним, что в аварии до прибытия медиков погибли водители легковых автомобилей "Лада" и Mazda. Артема Микаеляна в крайне тяжелом состоянии увезли в больницу. Несмотря на усилия врачей, молодой мужчина скончался 17 января.

Инна Пахомова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ДТП , трасса Тюмень-Омск

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:45 17.01.2021Тюменских водителей ждет сплошная проверка на трезвость
18:09 17.01.2021Призер первенства Европы по боксу погиб в результате ДТП на трассе Тюмень – Омск
16:12 17.01.2021Грузовик спровоцировал ДТП со смертельным исходом на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск
13:40 17.01.2021ГИБДД уточнило обстоятельства гибели людей в ДТП на трассе Тюмень - Омск