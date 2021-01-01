В Тюменской области задержали браконьеров с налимом, судаком и стерлядью

транспортная полиция Тюмени транспортная полиция Тюмени

Два браконьера задержаны на реке Иртыш в Тобольском районе. Они выловили налима, судака, нельму, язя, леща, стерлядь и щуку. Всего 61 экземпляр рыбы, сообщает транспортная полиция Тюмени.

Ущерб составил 240 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 256 УК РФ.

Мужчины 1979 и 1957 г. р. пробурили восемь лунок и установили сети в запретный для ловли рыбы период. Транспортные полицейские изъяли у мужчин сети и инструменты, используемые при зимней рыбалке.

Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.