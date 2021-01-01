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Прокуратура проверит обстоятельства пожара в поселке под Тюменью, где погибли дети

Происшествия, 17:53 18 января 2021

ГУ МЧС России по Тюменской области (архив) | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив)

Прокурор Тюменской области Владислав Московских организовал проверку по факту пожара в пос. Богандинский Тюменского района, в результате которого погибли двое детей.

"Предварительно установлено, что мать оставила детей в квартире с родственницей, предположительно находившейся в состоянии алкогольного опьянения, и ушла в магазин", – рассказали в надзорном органе.

На место происшествия выехал прокурор Тюменского района. Прокурор региона взял на контроль расследование возбужденного следственными органами СК России по Тюменской области уголовного дела по ч. 3 ст. 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум лицам".

Напомним, пожар в восьмиквартирном доме на ул. Привокзальная произошел днем 18 января. Огнеборцы эвакуировали двух детей 2016 и 2020 годов рождения и передали их медикам.

По информации пресс-секретаря регионального департамента здравоохранения Александра Малыгиной, медики проводили детям сердечно-легочную реанимацию, но спасти их не удалось.

Инна Пахомова

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# пожар , проверка , прокуратура

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