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ХК "Рубин" очередной поединок чемпионата ВХЛ проведет в Казани

Спорт, 14:35 19 января 2021

ХК "Рубин" | Фото: ХК "Рубин"

Тюменский "Рубин" продолжит выступление в чемпионате Высшей хоккейной лиги матчем в Казани с "Барсом" 19 января, сообщает пресс-служба клуба.

Набрав 46 очков, дружина из столицы Татарстана располагается на 12 месте таблицы. Четвертыми идут рубиновцы, заработавшие 54 балла. Эта встреча станет для подопечных Михаила Звягина третьей на выезде за шесть дней. Двумя днями ранее они уступили в Пензе "Дизелю" (1:4).

В пассиве "Барса" четыре поражения кряду. В предыдущем матче подопечные Сергея Душкина уступили на домашнем льду "Югре" из Ханты-Мансийска (3:5). В октябре тюменцы принимали казанскую команду на домашней площадке и уступили – 3:4.

Поединок в Казани начнется в 20 часов 30 минут по тюменскому времени.

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# ХК Рубин , хоккей

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