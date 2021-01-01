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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Две женщины и мужчина с COVID-19 скончались в Тюменской области

Общество, 14:30 19 января 2021

Здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте

Женщины 59 и 63 лет и 49-летний мужчина с COVID-19 скончались в Тюменской области за минувшие сутки, сообщает региональный оперштаб.

За весь период пандемии в Тюменской области от коронавируса умерли 232 пациента.

167 новых случаев заболевания, в том числе у 10 детей, выявлено за сутки. Всего с начала пандемии - 26 тыс. 397.

Выздоровели 154 человека, за весь период пандемии - 24 тыс. 797.

К ИВЛ подключили 19 пациентов. 10 тыс. 277 человек остаются под медицинским наблюдением. 2 тыс. 47 - на перевахтовке.

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# коронавирус

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