Две женщины и мужчина с COVID-19 скончались в Тюменской области
Здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте
Женщины 59 и 63 лет и 49-летний мужчина с COVID-19 скончались в Тюменской области за минувшие сутки, сообщает региональный оперштаб.
За весь период пандемии в Тюменской области от коронавируса умерли 232 пациента.
167 новых случаев заболевания, в том числе у 10 детей, выявлено за сутки. Всего с начала пандемии - 26 тыс. 397.
Выздоровели 154 человека, за весь период пандемии - 24 тыс. 797.
К ИВЛ подключили 19 пациентов. 10 тыс. 277 человек остаются под медицинским наблюдением. 2 тыс. 47 - на перевахтовке.