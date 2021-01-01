167 человек заболели коронавирусом в Тюменской области за сутки

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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У 167 человек подтвердился COVID-19 в Тюменской области. Всего за последние сутки в России выявлено 21 тыс. 734 новых случая коронавируса в 85 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб.

У 11,2% пациентов не было клинических проявлений болезни. Зафиксировано 586 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 23 тыс. 262 человека.

Лидером по числу выявленных случаев заболевания стал Санкт-Петербург - 3 тыс. 281, в Москве - 3 тыс. 115, в Московской области - 1 тыс. 72.

В Свердловской области 378 новых пациентов, в Челябинской - 302, в Югре - 219, на Ямале - 115, в Курганской области - 111.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 млн 612 тыс. 800 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 66 тыс. 623 летальных исхода, выздоровело 3 млн 2 тыс. 26 человек.