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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменская область попала в Топ-5 по заявкам на вакцинацию от COVID-19 через госуслуги

Общество, 14:19 19 января 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Наибольшее количество записей на вакцинацию от коронавируса через портал госуслуг в первые часы подано в Москве, Самарской и Московской областях, сообщил РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Жители Тюменской области стали пятыми, оставив 178 заявок.

Массовая вакцинация населения России от коронавируса началась 18 января. Тогда же на портале госуслуг и в мобильном приложении "Госуслуги" в тестовом режиме запущена запись на вакцинацию. С 31 января станет доступна отдельная специализированная форма записи на прививку.

По словам Чернышенко, больше всего граждан записались на вакцинацию через портал госуслуг в Москве (361 человек), далее следуют Самарская и Московская области (232 и 230 записавшихся соответственно).

В десятку регионов с наибольшим числом записей также вошли: Сахалинская область (213 человек), Тюменская область (178), Краснодарский край (177), Удмуртия (140), Брянская область (128), Новосибирская область (123) и Мурманская область (117).

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# вакцинация , госуслуги , Дмитрий Чернышенко , коронавирус

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