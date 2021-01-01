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Пятьсот тонн спирта отправили из Тюменской области в Турцию

Экономика, 14:35 21 января 2021

aminosib.ru/ | Фото: aminosib.ru/

500 тонн или 60 тыс. декалитров спирта впервые отгрузили на экспорт специалисты ишимского завода "АминоСиб", сообщает пресс-служба предприятия.

Покупателем пилотной поставки стала нефтехимическая компания из Турции.

"Знаковое событие произошло в конце третьего квартала 2020 года, но завершили сделку лишь к концу года. На это повлиял длительный процесс подтверждения факта вывоза товара", - пояснили на предприятии.

По словам производителей, в 2019 году АминоСиб поставил на экспорт 90 тонн глютена, а в 2020 году – уже 1 тыс. 800 тонн. Товарооборот от экспортируемой продукции за 2020 год составил 170 млн рублей.

В 2021 году завод планирует увеличить объемы экспорта и освоить рынки новых стран.

Напомним, АО "АминоСиб" является дочерним предприятием агрохолдинга "Юбилейный" и производит продукцию, получаемую в результате глубокой переработки пшеницы: лизин, глютен, спирт, а также кормовую барду DDGS, отруби, углекислоту. Полный запуск завода состоялся в 2018 году.

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# АминоСиб , Ишим , спирт , экспорт

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