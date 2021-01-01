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Перспективы сотрудничества с компанией "Газпром нефть" обсудили в правительстве Тюменской области

Губернатор, 11:08 22 января 2021

admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Итоги реализации программы "Антивирус" на территории Тюменской области и перспективы дальнейшего сотрудничества обсудили в ходе рабочей встречи губернатор Тюменской области Александр Моор и член правления, заместитель генерального директора по корпоративным коммуникациям ПАО "Газпром нефть" Александр Дыбаль.

Губернатор отметил, что сотрудничество с компанией "Газпром нефть" – стратегически важно для Тюменской области. На встрече прозвучало, что регион готов к различным, в том числе новым, форматам работы. Главное — не допустить снижения активности и эффективности взаимодействия.

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# Александр Дыбаль , Александр Моор , Газпром нефть

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