Перспективы сотрудничества с компанией "Газпром нефть" обсудили в правительстве Тюменской области

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Итоги реализации программы "Антивирус" на территории Тюменской области и перспективы дальнейшего сотрудничества обсудили в ходе рабочей встречи губернатор Тюменской области Александр Моор и член правления, заместитель генерального директора по корпоративным коммуникациям ПАО "Газпром нефть" Александр Дыбаль.

Губернатор отметил, что сотрудничество с компанией "Газпром нефть" – стратегически важно для Тюменской области. На встрече прозвучало, что регион готов к различным, в том числе новым, форматам работы. Главное — не допустить снижения активности и эффективности взаимодействия.