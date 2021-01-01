В Тюмени водитель грузовика зацепил надземный переход и скрылся

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Сотрудники ГИБДД ищут водителя грузовика, который повредил надземный переход на ул. Федюнинского в Тюмени 22 января.

Видео, на котором запечатлено ДТП, появилось в социальных сетях. На кадрах видно, что машина зацепилась за конструкцию кузовом. Прибывшие на место сотрудники ГИБДД не застали водителя на месте.

"Водитель не должен был уезжать с места, он обязан был вызвать и дождаться сотрудников ГИБДД или владельца сооружения. В таких случаях ДТП самостоятельно не оформляют", – рассказала начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

На месте работает дежурный наряд ГИБДД, специалисты дорожного технического надзора, управления автомобильных дорог региона.

Наряд ДПС будет составлять розыскной материал по факту ДТП. За повреждения, оставшиеся на надземном переходе после удара, предусмотрена ответственность.

Инна Пахомова