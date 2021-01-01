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Евгений Заболотный: желаю Ивану Романчуку быть отцом студентам ТюмГУ

Политика, 16:04 22 января 2021

duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

Стать отцом студентам Тюменского государственного университета пожелал Ивану Романчуку председатель гордумы Евгений Заболотный.

Приказ о назначении Ивана Романчука на должность ректора ТюмГУ, одного из ведущих вузов страны, сроком на пять лет подписал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

Иван Романчук – депутат Тюменской городской думы, входит в состав постоянных комиссий по социальному развитию и по экономическому развитию и бюджету.

"Иван Сергеевич – один из наших активных депутатов, – отметил председатель гордумы Евгений Заболотный. – Назначение произошло накануне Татьяниного дня, поэтому в первую очередь желаю ему быть отцом студентам Тюменского государственного университета, воплотить в жизнь грандиозные планы, намеченные его предшественником, и реализовать свои".

Отметим, что в планы ректора входит строительство здания главного корпуса университета на месте старого на ул. Республики, 9. Также на новом посту Иван Романчук намерен укреплять взаимодействие вуза с правительством Тюменской области и развивать сотрудничество с индустриальными партнерами.

"Мы будем максимально вписываться в повестку региона, решать вопросы комплексного мониторинга природных и техногенных сред, искусственного интеллекта и биотехнологий, – подчеркнул он. – Надеюсь, успешное участие вуза в конкурсе программы стратегического академического лидерства "Приоритет-2030" позволит объединить интеллектуальные и инфраструктурные ресурсы с нашими партнерами для развития человеческого капитала и создания устойчивой научно-технологической среды".

Николай Ступников

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# гордума , депутат , Евгений Заболотный , Иван Романчук , ТюмГУ

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