Лучший бомбардир "Тюмени" отправился на просмотр в клуб премьер-лиги

| Фото: ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

Лучший бомбардир "Тюмени" в нынешнем первенстве ПФЛ Данил Карпов отправился на сбор казанского "Рубина", сообщает пресс-служба тюменского клуба.

Команда, которую тренирует экс-наставник сборной России Леонид Слуцкий, занимает девятое место в премьер-лиге. Второй сбор казанцев пройдет в турецком Белеке с 28 января по 9 февраля. В его рамках "Рубин" запланировал три контрольных матча – с "Химками" (2 февраля), московским "Динамо" (5 февраля) и "Нижним Новгородом" (9 февраля).

Добавим, что 21-летний Карпов провел за родную команду 64 матча в ФНЛ и ПФЛ, в которых 14 раз огорчил соперников. У него – долгосрочный контракт с "Тюменью". В "Рубине" он будет находиться на просмотре.

Данил Карпов пропустит первый сбор "Тюмени", который состоится с 27 января по 10 февраля в Сочи.