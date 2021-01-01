В Тюменской области установили местонахождение пропавших подростков

| Фото: УМВД России по Тюменской области (архив) | Фото: УМВД России по Тюменской области (архив)

Четырех подростков, пропавших 24 января в пос. Боровский Тюменского района, нашли.

Об этом корреспонденту агентства "Тюменская линия" сообщил начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Тюменской области Антон Каморников.

"В результате поисковых мероприятий местонахождение несовершеннолетних установлено. По предварительным данным, в отношении них противоправных деяний не совершено", – рассказал он.

Сейчас с подростками работают сотрудники по делам несовершеннолетних. Обстоятельства ухода из дома устанавливаются.

Напомним, информация о пропаже трех девочек и одного мальчика появилась в сообществе поискового отряда "Белая сова – Тюмень". Там разместили объявления с приметами детей.

Инна Пахомова