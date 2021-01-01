Под Тюменью мужчина в маске, угрожая ножом, ограбил пенсионерку

| Фото: mvdmedia.ru | Фото: mvdmedia.ru

Разбойника, напавшего на жительницу пос. Московский в ее доме, задержали сотрудники уголовного розыска, сообщает УМВД по Тюменской области.

Женщина 1951 года рождения рассказала, что в ее дом проник неизвестный в маске. Угрожая ножом, он потребовал отдать ему кошелек, банковские карты и сообщить пин-коды от них. После этого злоумышленник закрыл потерпевшую в кладовке и похитил из дома ювелирные изделия. Ущерб составил 132 тыс. рублей.

На месте преступления грабитель оставил следы. По ним был установлен и вскоре задержан подозреваемый. 27-летний ранее судимый житель пос. Андреевский признался, что спланировал преступление. Через забор он проник на территорию домовладения, где ранее трудился там разнорабочим.

Ювелирные изделия были изъяты, а деньги грабитель потратил на азартные игры. Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". Максимальная санкция, предусмотренная данной статьёй, – 12 лет лишения свободы. Расследование продолжается.