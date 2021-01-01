В Тюменской области менеджеры по продажам и студенты активно ищут работу

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 30,5 тыс. жителей региона приступили к поиску работы с начала 2021 года. Чаще всего соискателями становились люди из профессиональных сфер "Начало карьеры, студенты" и "Продажи" по 13% резюме, "Административный персонал", 8%, "Производство, сельское хозяйство" и "Строительство, недвижимость" по 7% резюме от общего числа, сообщают эксперты онлайн-платформы hh.ru.

89% январских соискателей проживают в Тюмени, остальные – в других населенных пунктах области. Средняя заработная плата, на которую рассчитывают в региональном центре, составляет 47,9 тыс. рублей, по области – 48,5 тыс. рублей.

"Отмечу, что речь идет именно о средней зарплате, которая указана в резюме. Если же посмотреть на наиболее распространенные ожидания соискателей, то и по Тюмени, и по другим населенным пунктам области будет 40 тысяч рублей", - сказала руководитель hh.ru Урал Оксана Сидлецкая.

Один из недавних опросов соискателей на сайте hh.ru показал, что свои шансы найти работу в начале 2021 года позитивно оценивают 71% житель Тюменской области, а серьезно сомневаются в успехе только 8%.