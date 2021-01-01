Тюменский "Рубин" сыграет дома с нефтекамскими хоккеистами

| Фото: ХК "Рубин" | Фото: ХК "Рубин"

Тюменский "Рубин" примет "Торос" из Нефтекамска в рамках чемпионата Высшей хоккейной лиги 27 января, сообщает пресс-служба клуба.

Нефтекамские хоккеисты занимают 10 место в турнирной таблице, набрав 50 очков. Они на 10 баллов отстают от идущих четвертыми рубиновцев. В активе команд - по 41 проведенному матчу.

Перед визитом в Тюмень нефтекамцы на домашней площадке одолели питерские клубы - "СКА-Неву" и "Динамо" ( 3:2 и 2:1).

В декабре "Рубин" одержал на нефтекамском льду крупную победу – 6:2. Дублем у сибиряков отметился Никита Мокин. Также ворота торосовцев поразили Георгий Бердюков, Артем Пылаев, Вадим Кравченко и Егор Попов.

В матчах чемпионата тренерский штаб нефтекамского клуба задействовал пять вратарей. С "Динамо" последний рубеж "Тороса" защищал Александр Скрынник. Он провел 12 матчей, отражая в среднем за игру 91,6% бросков. Лучшим бомбардиром среди защитников "Тороса" является Игорь Мясищев, набравший 22 очка (6+16). На счету лучшего нападающего Владислава Лукина 27 очков (10+17).

Поединок начнется в 19 часов. В прямом эфире его можно будет посмотреть на ютуб-канале ВХЛ.