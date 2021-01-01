Волейболисты "Тюмени-ТюмГУ" потерпели поражение в Ростове-на-Дону

| Фото: ВК "Тюмень" | Фото: ВК "Тюмень"

Со счетом 0:3 уступил ВК "Тюмень-ТюмГУ" клубу "Ростов-Волей" в рамках первого поединка седьмого тура чемпионата России среди мужских команд высшей лиги "Б", сообщает пресс-служба клуба.

В стартовом сете ростовчане были сильнее - 25:21, во втором позволили гостям набрать всего восемь очков, а третий завершили в свою пользу - 25:20.

В активе тюменцев осталось восемь побед. В турнирной таблице команда идет на пятом месте.