ВТБ Лизинг начал работу по программе Минпромторга 2021

Сделки по новой государственной программе льготного лизинга колесных транспортных средств, которую Министерство промышленности и торговли РФ возобновило в 2021 году, начал заключать ВТБ Лизинг.

По итогам 2020 года ВТБ Лизинг вошел в тройку лидеров среди участников программы льготного лизинга как по количеству заключенных договоров, так и по размеру субсидии. Компания на 80% увеличила портфель сделок, реализованных с применением механизма государственной поддержки. Всего клиентам по программе Минпромторга было передано более 7 тыс. единиц техники, в период ее действия доля договоров с использованием субсидии составила около 30% в автомобильном бизнесе компании.

В 2021 г. вместо отдельных условий по целевым направлениям "Стандартная программа", "Свое дело" и "Российский тягач" в классической программе действуют единые льготные параметры по приобретению отечественной техники. Лизинговая компания предоставляет покупателям техники, произведенной на территории России в 2021 году, скидку до 10% от ее стоимости, но не более 500 тыс. рублей на один предмет лизинга. Скидка учитывается при внесении авансового платежа, в дальнейшем эти затраты компенсируются лизинговым компаниям за счет средств федерального бюджета. Срок лизинга по программе - от 12 до 60 месяцев.

"Быть участником государственных программ поддержки лизинга крайне важно для нас и наших клиентов. Уверен, что предоставляемые государством льготы на приобретение автомобилей отечественного производства будут, как и прежде, стимулировать спрос и одновременно помогать российскому бизнесу эффективно пополнять и обновлять парки. Мы видим большой спрос на такие меры поддержки со стороны наших клиентов, которые уже активно интересуются условиями 2021 года", - прокомментировал генеральный директор ГК ВТБ Лизинг Дмитрий Ивантер.

В настоящий момент в программе 2021 года участвуют УАЗ Пикап, Профи, модели 3303, 3741, 3909, 3962, 2206; LADA; автомобили Урал; ГАЗ Соболь, GAZelle Бизнес, GAZelle Next, ГАЗон, Садко; Ford Transit; КамАЗ и другие. Планируется, что список будет расширен за счет моделей иностранных автомобильных брендов, которые наберут необходимое количество баллов локализации производства.

Субсидия на одну из самых популярных комплектаций Lada Largus составит 72,4 тыс. рублей. При пятилетнем сроке лизинга ежемесячный платеж будет равняться 15,3 тыс., а за счет налоговых преференций можно сэкономить еще до 163 тыс. рублей. При покупке в лизинг самой популярной грузовой машины КамАЗ стоимостью 5,9 млн рублей сумма скидки составит 500 тыс. рублей. Если покупатель берет лизинг на три года с авансом 685 тыс. рублей, ежемесячные платежи составят 163,3 тыс. рублей. Экономия на налогах может достичь еще 1,1 млн рублей.

Подать заявку на получение транспортного средства в лизинг на льготных условиях юридические лица и индивидуальные предприниматели могут в режиме онлайн на сайте ВТБ Лизинг www.vtb-leasing.ru или по телефону единого контакт-центра компании 8 800 551 98 70. ВТБ Лизинг входит в группу ВТБ.