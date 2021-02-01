В Тюмени пенсионер перевел мошенникам более двухсот тысяч рублей

| Фото: mvdmedia.ru | Фото: mvdmedia.ru

Мошенников, похитивших у жителя Тюмени более 200 тыс. рублей, разыскивают полицейские, сообщает УМВД России по Тюменской области.

63-летнему мужчине позвонил неизвестный, представившись сотрудником службы безопасности банка. Он сообщил, что неизвестные пытаются снять деньги с личного счета потерпевшего. Мошенник порекомендовал пенсионеру отправить денежные средства на указанный расчетный счет. Мужчина перевел всю сумму через банкомат.

Возбуждено уголовное дело. Полицейские рекомендуют жителям города быть более бдительными и не переводить собственные сбережения на указанные неизвестными лицами банковские счета.