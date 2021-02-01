  • 1 февраля 20211.02.2021понедельник
  • В Тюмени -9..-11 С 4 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюмени пенсионер перевел мошенникам более двухсот тысяч рублей

Происшествия, 14:49 01 февраля 2021

mvdmedia.ru | Фото: mvdmedia.ru

Мошенников, похитивших у жителя Тюмени более 200 тыс. рублей, разыскивают полицейские, сообщает УМВД России по Тюменской области.

63-летнему мужчине позвонил неизвестный, представившись сотрудником службы безопасности банка. Он сообщил, что неизвестные пытаются снять деньги с личного счета потерпевшего. Мошенник порекомендовал пенсионеру отправить денежные средства на указанный расчетный счет. Мужчина перевел всю сумму через банкомат.

Возбуждено уголовное дело. Полицейские рекомендуют жителям города быть более бдительными и не переводить собственные сбережения на указанные неизвестными лицами банковские счета.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# мошенничество

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:11 01.02.2021В Тюменской области мужчина насильно удерживал школьника
14:49 01.02.2021В Тюмени пенсионер перевел мошенникам более двухсот тысяч рублей
14:05 01.02.2021В Тюмени наркозависимому мужчине заменили условный срок на реальный
13:21 01.02.2021В Тюменской области разыскивают водителей ВАЗ-2107 и Ford, устроивших аварии с пострадавшими