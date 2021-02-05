  • 5 февраля 20215.02.2021пятница
  • В Тюмени -5..-7 С 2 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменские школьники могут бесплатно заниматься дзюдо

Спорт, 18:49 04 февраля 2021

ЦОП "Тюмень-дзюдо" | Фото: ЦОП "Тюмень-дзюдо"

Бесплатные занятия по дзюдо проходят в спортивном клубе "Мир борьбы и бокса" в Тюмени, сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

В течение февраля учащиеся 5, 6 и 7 классов, могут посещать на базе клуба бесплатные занятия. Из числа новичков сформируют группы. Тренировки будут проходить три раза в неделю – в понедельник, среду и пятницу. Для занимающихся будут открыты утренние и вечерние группы - в 9 часов 30 минут и 16 часов 30 минут.

С ребятами-новичками будут работать два тренера с многолетним стажем: кандидат в мастера спорта по дзюдо Андрей Родыгин и мастер спорта по дзюдо и самбо Алексей Буклаускас.

Занятия проходят по адресу ул. Беляева, 33/1. Телефон 8(3452) 98-25-88.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# бесплатные занятия , дзюдо , спортивный клуб

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:49 04.02.2021Тюменские школьники могут бесплатно заниматься дзюдо
18:24 04.02.2021В Тюмени определят чемпионов по спортивному туризму
18:00 04.02.2021В Тобольске пройдут областные соревнования по лыжным гонкам
17:12 04.02.2021В Тобольске стрелковый тир пользуется популярностью у горожан