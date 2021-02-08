Количество вакансий в Тюменской области выше числа безработных

Фото: admtyumen.ru Фото: admtyumen.ru

Хороший опыт активной работы по поддержке занятости населения накоплен в Тюменской области.

Об этом заявил полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев в ходе рабочей встречи с главой региона Александром Моором, которая состоялась в Тюмени 8 февраля,

Докладывая полпреду президента о ситуации на региональном рынке труда, Александр Моор сообщил, что максимального значения уровень безработицы достигал в апреле 2020 года. Затем этот показатель начал плавно снижаться и сейчас составляет около 2,7%.

При этом предложение рабочих мест на рынке труда Тюменской области существенно превышает спрос на них. На 20 тыс. безработных в регионе приходится около 28 тыс. вакансий. Полпред президента положительно оценил усилия региональной власти по созданию дополнительных рабочих мест для тюменцев и стимулированию предпринимательской активности жителей региона.

"По нашим прогнозам, безработица будет уменьшаться, но более медленными темпами, чем в прошлом году. В 2021 году на реализацию программы содействия занятости из областного бюджета выделено 210 миллионов рублей", – сказал губернатор.

Ситуация на рынке труда важна и с точки зрения экономики, и в плане самочувствия и качества жизни людей, подчеркнул Владимир Якушев.

В ходе рабочего визита в Тюменскую область полпред президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе провел совещание с руководителями правоохранительных органов.

Евгений Бабенко