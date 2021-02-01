Дмитрий Грамотин рассказал о разработке Социального кодекса Тюменской области

| Фото: www.duma72.ru/ | Фото: www.duma72.ru/

О ходе работы над созданием социального кодекса Тюменской области рассказал директор регионального департамента соцразвития Дмитрий Грамотин на заседании Тюменской областной думы 11 февраля.

Депутат Тамара Казанцева во время заслушивания вопроса о социальной поддержке граждан спросила, когда будет принят социальный кодекс. Напомним, он определит общий подход к формированию системы социальной защиты населения в регионе, станет единым документом, который будет регулировать отношения в сфере предоставления мер соцподдержки, обеспечит доступность информации. В целом кодификация коснется региональных мер социальной поддержки, предоставляемых органами и организациями соцзащиты, здравоохранения, образования, спорта, труда, культуры и ЖКХ.

Инициативу разработки социального кодекса поддержал в своем послании Тюменской областной думе 2018 года губернатор Александр Моор.

Дмитрий Грамотин пояснил, что это очень серьезный нормативно-правовой акт, который представляет интересы всех категорий граждан, и поэтому требует глубокой проработки. Сейчас он в проектном варианте на согласовании во всех органах исполнительной власти. После согласования кодекс будет внесен на рассмотрение президиума правительства, заверил директор департамента.

В 2020 году расходы на оплату занимаемой общей площади жилых помещений в пределах регионального стандарта возместили 41 тыс. граждан с инвалидностью. Было приобретено 376 жилых помещений для детей-сирот, для обеспечения жильем молодых семей социальные выплаты предоставлены 411 семьям.

Социальные выплаты и займы на строительство или приобретение жилья за счет средств областного бюджета получили 111 молодых семей и 411 работников бюджетной сферы. Правом на обеспечение лекарственными препаратами воспользовались 65 тыс. 429 человек.

Дарья Казакова