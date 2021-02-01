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Две инвестиционные площадки откроют в Уватском районе

Экономика, 14:50 12 февраля 2021

www.uvatregion.ru

Две инвестиционные площадки откроют в Уватском районе до 2024 года. В Горнослинкино будет реализован проект по развитию сельского хозяйства, туризма, рыбалки, охоты. В Туртасе – промышленное производство и разместят объекты бытового обслуживания и спортивно-оздоровительный комплекс.

Об этом рассказали на рабочей группе по улучшению инвестиционного климата Уватского района, сообщает пресс-служба муниципалитета.

Участники заседания рассмотрели создание инвестиционной программы, рассчитанной до 2024 года.

По словам начальника отдела экономики и стратегического развития района Елены Давшевской, в ходе подготовки данного документа будут проанализированы ресурсы района, спрос на товары, работы, услуги, учтено мнение предпринимательского сообщества, экспертов и выработаны инвестиционные предложения для реализации на территории района.

"Данные предложения, в первую очередь, поступят местным предпринимателям, а затем инвесторам Тюменской области и других регионов России", - отметила она.

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# инвестиции , Уватский район

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