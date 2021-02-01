Александр Моор возглавил рейтинг губернаторов с высокой репутацией

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Александр Моор - лидер рейтинга репутации губернаторов, в котором оценивается, как жители воспринимают руководителей своих регионов. Исследование подготовил сервис Pravdaserm на основе топа Яндекс и Google.

Лидерами рейтинга в этом месяце стали Александр Моор, глава Республики Крым Сергей Аксёнов, губернатор Новосибирской области Андрей Травников, губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко и губернатор Вологодской области Олег Кувшинников. Каждый из них имеет репутацию выше 80 баллов.

"Секрет высокой репутации лидеров довольно прост – в их поисковом топе присутствует множество собственных ресурсов. Личные сайты, страницы в социальных сетях – это места появления информации, которые полностью подконтрольны губернатору, а значит на них исключено появление негативной информации. Важно отметить, что сам по себе факт ведения социальных сетей – недостаточен для получения высокой репутации. В случае с лидерами рейтинга их социальные сети находятся в поисковом топе именно потому, что они лучше всего отвечают на запросы пользователей, удовлетворяют их интересам. В результате у жителей просто отпадает необходимость посещать сторонние ресурсы в поисках информации о губернаторе – они могут узнать все, что им интересно, из первых рук", - отмечается на официальном сайте рейтинга.

Напомним, Pravdaserm - это сервис измерения репутации бренда в Интернете. Сервис дает возможность измерить и оценить репутацию любого бренда на основе данных, полученных от поисковых систем Google и Яндекс.