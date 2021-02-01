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Хоккеисты и конькобежцы соревновались в Тюмени в День зимних видов спорта

Спорт, 16:08 13 февраля 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Cпартакиада среди дворовых команд и День зимних видов спорта прошли на хоккейном корте средней школы №5 в Тюмени, сообщает департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени.

На спортплощадке состоялись забеги на коньках в рамках спартакиады дворовых команд. Соревновались спортсмены 13-49 лет.

В забеге на коньках (шорт-трек) участвовали тюменцы 9-12 лет.

Состоялся блиц-турнир по хоккею с шайбой, а также по хоккею на валенках. Состязались воспитанники детско-юношеских центров и спортивных школ Тюмени, а также представители дворовых команд областной столицы.

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# конькобежный спорт , хоккей

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