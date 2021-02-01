Тюменские нефтяники применяют уникальную систему бесштанговой добычи сырья

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Уникальная система бесштанговой добычи нефти, разработанная "ГМС Нефтемаш" Тюмени, прошла успешные испытания на малодебитной скважине одного из месторождений Волго-Уральского нефтегазоносного бассейна. Компания является индустриальным партнером Западно-Сибирского НОЦ, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Реализованное техническое решение, по оценке специалистов, обладает оптимальным соотношением характеристик и стоимости, что делает его безальтернативным по сравнению с существующими дорогостоящими решениями для добычи нефти на фонде малодебитных скважин. При этом необходимость использования для добычи нефти традиционных станков-качалок отсутствует.

Добыча нефти на скважине, оснащенной погружным редуктором, создает возможности точно и удаленно в режиме онлайн управлять извлечением продукции по цифровым протоколам, следить за состоянием оборудования, а это база для создания важного элемента "цифрового месторождения".

Цифровизация нефтегазодобычи является одним из тематических приоритетов Западно-Сибирского межрегионального НОЦ. Кроме того, ряд сложных задач по проектированию ответственных узлов при доработке оборудования планируется выполнить силами Центра компьютерного инжиниринга (зеркального инжинирингового центра) Тюменского государственного университета, созданного для реализации программы развития научного центра мирового уровня "Передовые цифровые технологии".