РФС определит лучший региональный проект по развитию массового футбола

| Фото: ТРО партии "Единая Россия" | Фото: ТРО партии "Единая Россия"

Всероссийский смотр-конкурс "Россия - футбольная страна!" запустил Российский футбольный союз, сообщает ФК "Тюмень".

Принять участие в нем приглашают организаторов проектов, лиг, клубов и команд, вовлекающих людей разного возраста, пола и физических возможностей в занятия футболом.

Лучшие проекты станут известными на всю Россию и повысят узнаваемость региона, а его организаторы получат денежные гранты и приглашение на финальный матч Кубка России, в перерыве которого состоится награждение победителей.

Определение победителей пройдет в три этапа. Первый, региональный, определит лучшие проекты в субъектах и завершится до 21 марта 2021 года. На межрегиональном этапе, который пройдет с 22 марта по 11 апреля, будут выбраны лучшие заявки среди победителей регионального этапа и региональных федераций футбола. Заключительный, национальный этап, определит победителей конкурса.

Победители национального этапа будут направлены для участия в УЕФА в рамках премии UEFA Grassroots Awards.