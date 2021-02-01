Посвященный врачам спецвыпуск газеты помог подготовить депутат гордумы

| Фото: duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

Спецвыпуск проекта "Спасибо, доктор!" на страницах газеты "Тюменские известия" подготовлен при поддержке депутата Тюменской городской думы Виктора Бронникова.

Силами предприятия, которое возглавляет народный избранник, в областной клинической больнице №2 отремонтирована входная группа, а также установлены автоматические раздвижные двери в приемном отделении стационара.

Отметим, что героями проекта стали медицинские работники, рассказавшие, как изменилась система здравоохранения в период пандемии, о борьбе с инфекцией и о своих коллегах, которые трудились на передовой.

Николай Ступников