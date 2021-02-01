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Совет Федерации утвердил пять новых членов ЦИК России

Политика, 14:59 17 февраля 2021

Совет Федерации ВКонтакте | Фото: Совет Федерации ВКонтакте

Пять новых членов Центральной избирательной комиссии утвердил Совет Федерации Федерального Собрания РФ 17 февраля. Об этом сообщает Telegram-канал ведомства.

Среди них трое действующих членов ЦИК с правом решающего голоса: зампред Центризбиркома РФ Николай Булаев, Борис Эбзеев и Евгений Шевченко.

В новый состав комиссии вошли также председатель избиркома Орловской области Людмила Маркина и глава городского округа Красногорск Московской области Эльмира Хаймурзина.

Напомним, кандидатуру Людмилы Маркиной на должность члена Центральной избирательной комиссии Российской Федерации поддержала Тюменская областная дума 11 февраля.

Дарья Казакова

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# избирком , Совет Федерации , ЦИК РФ

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