Совет Федерации утвердил пять новых членов ЦИК России

| Фото: Совет Федерации ВКонтакте | Фото: Совет Федерации ВКонтакте

Пять новых членов Центральной избирательной комиссии утвердил Совет Федерации Федерального Собрания РФ 17 февраля. Об этом сообщает Telegram-канал ведомства.

Среди них трое действующих членов ЦИК с правом решающего голоса: зампред Центризбиркома РФ Николай Булаев, Борис Эбзеев и Евгений Шевченко.

В новый состав комиссии вошли также председатель избиркома Орловской области Людмила Маркина и глава городского округа Красногорск Московской области Эльмира Хаймурзина.

Напомним, кандидатуру Людмилы Маркиной на должность члена Центральной избирательной комиссии Российской Федерации поддержала Тюменская областная дума 11 февраля.

Дарья Казакова