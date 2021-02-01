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Тюменскими конфетами, снэками, стройматериалами заинтересовались предприниматели из Армении

Экономика, 11:01 21 февраля 2021

mcx.gov.ru

Бизнес-делегация из Армении посетит Тюменскую область 25-26 февраля. Предприниматели заинтересованы в продукции, которую производят в регионе, в частности - это конфеты, консервы, снэки, стройматериалы и другое.

Как сообщает региональный Центр поддержки экспорта, руководители крупней торговой сети "Ереван Сити" проявляют интерес к покупке тюменских консервов и бакалеи. Сеть супермаркетов "Цирани" ждет на переговорах производителей снэков, и круп. Компания "Аномис" проведет переговоры с производителями продуктов питания, в частности, здорового питания.

Кроме того, на встречу приглашают представителей тюменских предприятий – производителей строительных и облицовочных материалов. Армянские компании интересуют стройматериалы из древесины, фасадные и кровельные системы, быстровозводимые металлические конструкции.

По всем вопросам переговоров с делегацией из Армении можно обращаться в Центр поддержки экспорта по телефону: + 7 (922) 002-45-20.

Анжела Лебедева

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# Армения , делегация , предприниматели , экспорт

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