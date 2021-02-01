В Тюмени предложили ввести новую льготу для граждан из аварийных домов

| Фото: duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

Более 18,5 млн рублей направят в 2021 году на выплаты тюменцам, проживающим в помещениях, доступ в которые ограничен в связи с чрезвычайной ситуацией или угрозой ее возникновения. Об этом депутатам городской думы рассказали на заседании постоянной комиссии по экономическому развитию и бюджету 17 февраля.

"Социальная выплата указанным категориям граждан будет направлена на возмещение затрат на аренду жилья, риелторские услуги по поиску жилого помещения", - сообщила директор административного департамента Тюмени Татьяна Файзуллина.

Депутат Алексей Чирков спросил, сколько жителей дома, пострадавшего от хлопка бытового газа 20 сентября 2020 года по ул. 50 лет ВЛКСМ, 95, получают выплату на аренду жилья.

Народному избраннику сообщили, что заявление на субсидию подали только граждане, не имеющие в собственности другого жилья. Ремонт должен быть завершен летом 2021 года.

"Сегодня мы рекомендовали Тюменской городской думе внести изменение в действующее решение о новом расходном обязательстве городского бюджета. По существу это – новая льгота, направленная на категорию граждан, попавших в сложную жизненную ситуацию в связи с аварийным состоянием жилья, - отметила председатель постоянной комиссии Оксаны Величко. – Бюджетом для них будут предусмотрены средства на риелтора и аренду жилья на период, пока их помещение не будет отремонтировано".

По ее словам, ранее это обязательство нес бюджет Тюменской области. Передача его в бюджет города оптимизирует сроки и упростит процедуру получения субсидии.

"Кроме того, в настоящее время создан реестр такого жилья, это около 162 квартир, таким образом, люди будут чувствовать себя увереннее, будут знать, что их не оставят в сложной ситуации", - подчеркнула она.

Николай Ступников