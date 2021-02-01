В Тюменской области в 2020 году начали строительство 923 тыс. кв. м жилья

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменская область входит в тройку регионов, где прирост новых проектов многоквартирного жилья по итогам 2020 года оказался самым большим.

Это определили аналитики ДОМ.РФ, которые подсчитали, сколько жилья было запущено в каждом из рассматриваемых регионов в течение 2020 года, и соотнесли эти объемы с площадью строительства на начало года. Это позволило сравнить темпы прироста запусков новых проектов и определить, где жилищное строительство развивалось быстрее всего.

В Тюменской области в течение года стартовали проекты площадью 923 тыс. кв. м, что составило более 46% от объема строительства на начало года.

А наиболее высокий показатель зафиксирован в Приморье – там в течение года начато строительство объектов площадью 520 тыс. кв. м, - более 60% от объема строительства на начало года.

На втором месте Воронежская область, где начали строить дома общей площадью 730 тыс. кв. м – плюс 49%.

По оценке аналитиков ДОМ.РФ, за 2020 год объем жилья в стадии строительства снизился на 13,5 млн кв. м – с 107,5 млн кв. м до 94,0 млн кв. м (-12,5%), что связано с недостатком запусков новых проектов в I полугодии на фоне пандемии коронавирусной инфекции и падения спроса на жилье.

Своевременные меры господдержки обеспечили не только восстановление, но и рост рынка жилья: уже в июне объемы регистраций договоров долевого участия преодолели снижение, а по итогам года их количество выросло на 5%.

Восстановление спроса на жилье привело к увеличению девелоперской активности – с августа по декабрь 2020 года объемы запусков новых проектов превышали аналогичные показатели 2019 года.