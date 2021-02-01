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В Тюмени пройдет любительский турнир по боксу

Спорт, 11:13 20 февраля 2021

предоставлено Рустамом Гайсиным | Фото: предоставлено Рустамом Гайсиным

Статуэтки, кубки и медали вручат победителям любительского турнира "Открытый ринг по боксу", который пройдет в зале клуба ветеранов бокса Тюмени (ул. Республики, 211) 21 и 22 февраля.

"В этот раз захотелось отдельно наградить боксеров, особо отличившихся на турнире. Спортсменов отметят за лучшую технику и за волю к победе. Также будет награждена команда, показавшая лучший результат. Ей вручат отдельный командный кубок", – рассказал тренер, организатор спортивного мероприятия Рустам Гайсин.

Точное количество участников спортивного состязания станет известно после взвешивания, которое пройдет вечером 20 февраля. В основном, заявились тюменцы в возрасте от 20 до 30 лет, но есть и те, кому за 40 лет.

Рустам Гайсин организует в Тюмени уже третий подобный турнир. Первый собрал 20 спортсменов. На второй заявилось около 40 боксеров, но из-за пандемии сразиться в нем смогли только 23 человека.

Тюменские спортсмены еще успевают подать заявку на участие до вечера 20 февраля, написав Рустаму Гайсину в Instagram.

Инна Пахомова

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# бокс , спорт , турнир

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