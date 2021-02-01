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Александр Моор возложил цветы к Вечному огню

Губернатор, 12:01 20 февраля 2021

ИА "Тюменская линия", Сергей Елесин

Торжественные церемонии возложения цветов к Вечному огню на Исторической площади и к мемориалу на площади Памяти состоялись в Тюмени накануне Дня защитника Отечества.

Отдать дань уважения павшим воинам пришли губернатор Тюменской области Александр Моор, председатель Тюменской областной думы Сергей Корепанов, главный федеральный инспектор аппарата полномочного представителя президента РФ в УФО Дмитрий Кузьменко, глава Тюмени Руслан Кухарук, председатель Тюменской городской думы Евгений Заболотный, руководители региональных правоохранительных органов и силовых структур.

Участники церемоний почтили память воинов, павших за Отечество, минутой молчания.

ИА "Тюменская линия", Сергей Елесин ИА "Тюменская линия", Сергей Елесин ИА "Тюменская линия", Сергей Елесин ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия", Сергей Елесин ﻿

Евгений Бабенко

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# Александр Моор , День защитника Отечества

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