Александр Моор возложил цветы к Вечному огню

ИА "Тюменская линия", Сергей Елесин ИА "Тюменская линия", Сергей Елесин

Торжественные церемонии возложения цветов к Вечному огню на Исторической площади и к мемориалу на площади Памяти состоялись в Тюмени накануне Дня защитника Отечества.

Отдать дань уважения павшим воинам пришли губернатор Тюменской области Александр Моор, председатель Тюменской областной думы Сергей Корепанов, главный федеральный инспектор аппарата полномочного представителя президента РФ в УФО Дмитрий Кузьменко, глава Тюмени Руслан Кухарук, председатель Тюменской городской думы Евгений Заболотный, руководители региональных правоохранительных органов и силовых структур.

Участники церемоний почтили память воинов, павших за Отечество, минутой молчания.

Евгений Бабенко