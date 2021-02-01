В Тобольском районе назовут сильнейших в крестьянской эстафете

| Фото: администрация Тобольского района | Фото: администрация Тобольского района

14 команд принимают участие в муниципальном этапе XXI зимних сельских спортивных игр в Тобольском районе, сообщает пресс-служба муниципалитета.

Состязания проходят в п. Прииртышский. На стадионе спортивно-оздоровительного комплекса "Сибиряк" пройдет крестьянская эстафета. Команды состязаются в умении быстро запрягать и распрягать лошадь, пилить бревна на козлах, колоть дрова и складывать их в поленницу. В программу крестьянской эстафеты также включен бег на дистанции 60 и 500 метров, бег на лыжах – один километр.

21 февраля состоится второй этап игр. На площадку выйдут спортивные семьи Тобольского района. Они будут бороться за победу в соревнованиях по дартсу, комбинированной эстафете и лыжных гонках.

Победители муниципального этапа будут защищать честь района на XXI областных зимних сельских спортивных игр, которые пройдут в Тюмени с 25 по 28 февраля.