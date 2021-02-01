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Россиянам рассказали, какие товары и услуги лучше оплачивать банковской картой

Экономика, 18:10 21 февраля 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Образовательные и медицинские услуги, а также покупку лекарств лучше оплачивать банковской картой, а не наличными, считает заместитель руководителя направления "Налоговая политика" ЦСР Динара Ибрагимова.

Как пояснила она РИА Новости, это позволит в будущем упростить получение по ним налогового вычета. Сейчас разрабатывается механизм получения вычета на основе онлайн-касс без дополнительных документов от заявителя.

"Заявленная возможность использования данных онлайн-касс для получения налоговых вычетов по НДФЛ дает возможность распространить упрощенный порядок и на социальные налоговые вычеты", - отметила Динара Ибрагимова.

Наиболее популярны в этой категории вычеты на образование – можно вернуть себе часть затрат на обучение себя, своих детей, подопечных, братьев и сестер. Главное, чтобы учреждение, которое оказывает эти услуги, имело образовательную лицензию.

Также популярностью пользуются вычеты на лечение и приобретение лекарств. Их также можно получить за оплату медицинских услуг и медикаментов не только себе, но и супругам, родителям, детям и подопечным в возрасте до 18 лет.

"Применение такого подхода могут распространить и на прошлые периоды, поэтому можно уже сегодня обращать внимание на способ оплаты: если оплачивать операции, по которым можно получить налоговые вычеты по НДФЛ, с использованием банковских карт, то в будущем заявить о возврате средств будет гораздо быстрее и удобнее", - добавила эксперт.

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# банковская карта , налоговый вычет , финансы

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