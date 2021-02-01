Мужчина с гаффской болезнью умер в Тюменской области

Фото: Здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте Фото: Здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте

Один из пациентов с гаффской болезнью, житель деревни Ишменева Тобольского района, скончался в ОКБ №2. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала пресс-секретарь департамента здравоохранения Тюменской области Александра Малыгина.

"Несмотря на усилия врачей, один из двух пациентов с подтвержденной гаффской болезнью, который находился в тяжелом состоянии, скончался. Токсин оказал губительное воздействие и вызвал декомпенсацию хронических заболеваний. Сказались также возрастные особенности", – сообщила она.

Мужчине было 60 лет. Пациент находился на искусственной вентиляции легких и был подключен к аппарату искусственной почки.

Второй пациент 32 лет продолжает лечение в тюменской больнице. У него – стабильное состояние средней степени тяжести. Как сообщили в департаменте, наблюдается положительная динамика.

"Мужчина получает необходимую помощь в условиях реанимации ОКБ№2. Тюменские медицинские работники консультируются с ведущими специалистами УФО", – добавила пресс-секретарь регионального департамента здравоохранения.

Напомним, что двое жителей деревни с подозрением на гаффскую болезнь поступили в тобольскую больницу 15 февраля, затем их перевели в Тюмень.

Гаффская болезнь - острое заболевание, которое пока еще плохо изучено, специфического лечения нет. Установлено, что источником заболевания для млекопитающих является рыба, в частности, окунь, щука, сазан, карась.

Инна Пахомова