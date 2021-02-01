Более 450 млн рублей вложили в ремонт и строительство объектов культуры в Тюменской области за два года

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Шесть объектов культуры капитально отремонтировали и три построили в Тюменской области в 2019-2020 годах. Новое оборудование поставили в пять детских школ искусств. Всего на это за два года ушло 455 млн рублей, в том числе средства по нацпроекту "Культура".

Такие данные представила директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер на встрече с полномочным представителем президента в УФО Владимиром Якушевым и губернатором региона Александром Моором. Она подчеркнула, что большую часть составили средства регионального бюджета – более 370 млн рублей за два года. Из федерального бюджета на эти цели выделили более 11 млн, из муниципальных – более 67 млн рублей.

Сергей Елесин, ИА Тюменская линия Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Новый облик в 2019 году получили районный дом культуры в с. Стрехнино Ишимского района и две детских школы искусств в Тобольске и Тюмени. В 2020 обновлен центр культуры в с. Каскара Тюменского района (включая детскую школу искусств и библиотеку), два ДК в Ишимском и Тюменском районах. Новые объекты построили в селах Богандинский и Борки Тюменского района, Киево Ялуторовского района.

В итоге общее количество посадочных мест увеличилось почти на тысячу. Детские школы искусств запустили на 5,5% больше обучающих программ, количество посещений объектов культуры выросло на 2,2%.

Также за два года в регионе открыли 10 виртуальных залов, из них половина – в рамках нацпроекта "Культура". Приобрели 14 передвижных комплексов – они будут организовывать культурную жизнь в отдаленных селах, где нет стационарных ДК. В 2020 году в Ишиме заработала первая модельная библиотека, а в Упоровском районе в рамках гранта фонда кино оборудован 3D-кинозал с тифлокомментированием и субтитрами для посетителей с ограниченными возможностями здоровья.

"В 2021 году количество посадочных мест в учреждениях культуры возрастет еще на 1 тыс. 350. Планируется ввести в эксплуатацию два новых объекта культуры, еще два – капитально отремонтировать. 13 детских школ искусств получат новые инструменты. Все это повысит качество оказания услуг культуры и в целом качество жизни в муниципалитетах", - заключила Елена Майер.

Сергей Елесин, ИА Тюменская линия Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Евгения Шевцова