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Уватский предприниматель открыл автокомплекс с помощью льготного займа

Экономика, 17:10 25 февраля 2021

Инвестиционное агентство Тюменской области | Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области

Новый автокомплекс открыл предприниматель Александр Торгашов в Туртасе Уватского района в ноябре 2020 г. при поддержке Инвестиционного агентства Тюменской области и регионального Фонда микрофинансирования. Он получил заем на строительство здания площадью более 200 кв. метров, сообщает региональный департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства.

Комплекс работает как автосервис самообслуживания для грузового и коммерческого транспорта. На станции принимают автомобили, которые доставляют крупнотоннажные грузы и оборудование по зимним автодорогам на нефтяные месторождения уватского проекта.

Имеется автомагазин с большим ассортиментом.

Программа финансовой поддержки предпринимателей и самозанятых граждан на льготных условиях в Тюменской области реализована в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Получить консультацию по вопросам предоставления поддержки и развития бизнеса можно в представительствах Фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области", в микрокредитной компании "Фонд микрофинансирования Тюменской области".

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# бизнес , национальный проект Малое и среднее предпринимательство , предпринимательство , самозанятые , финансирование

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