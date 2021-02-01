Дзюдоисты из девяти регионов выйдут на татами в Тюмени

| Фото: ЦОП "Тюмень-дзюдо" | Фото: ЦОП "Тюмень-дзюдо"

Дзюдоисты из девяти регионов России примут участие в XII межрегиональном турнире, посвященного памяти бывшего директора спортивной школы "Центр дзюдо" Фариды Гориновой в Тюмени 27 февраля, сообщают организаторы.

За награды будут бороться юноши и девушки до 18 лет из Тюменской, Свердловской, Новосибирской и Челябинской областей, Пермского и Красноярского краев, Югры, Ямала, Хакасии. Юные дзюдоисты сразятся в 17 весовых категориях.

Официальное открытие соревнований состоится в центре олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо" в 9 часов 30 минут.