Тюменские специалисты осваивают TikTok для профилактики употребления наркотиков

| Фото: из сообщества областного центра профилактики и реабилитации во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества областного центра профилактики и реабилитации во ВКонтакте (архив)

Популярную среди молодежи интернет-площадку TikTok осваивает для работы с подрастающим поколением Тюменский областной центр профилактики и реабилитации.

По словам заместителя директора по организационно-методической работе центра Надежды Чередник, первый конкурс, приуроченный к областному дню здоровья, прошел на странице центра в октябре 2020 года. Аудитория активно подхватила его. "На мой взгляд, нам удалось перевести некоторые мероприятия на эту площадку и закрепиться на ней", – рассказала специалист.

В планах адаптировать для TikTok и другие акции, возможно, это будет "вирусный контент" в виде челленджей.

Отметим, центр проводит большую профилактическую работу с молодежью. Она включает несколько направлений. Сюда относятся областные мероприятия, акции, флешмобы, челленджи, театральные постановки – проект "Социодрама", который ориентирован как на несовершеннолетних, так и на их родителей. Сотрудники изучают страницы и сообщества в социальных сетях на наличие противоправного контента. Информацию, которая может нанести вред молодежи, направляют в правоохранительные органы.

Профилактические мероприятия эксперты проводят и в общеобразовательных учреждениях, в том числе посещают родительские собрания. Чтобы узнать об острых общественных проблемах, они выходят с опросами и акциями на улицу. В составе мультибригады сотрудники центра выезжают в районы Тюменской области и делятся наработками и знаниями с другими специалистами. Ученики районных школ тоже не остаются без внимания. Здесь специалисты проводят встречи с классами, в которых есть дети, замеченные в употреблении психоактивных веществ.

"Сейчас наша профилактическая работа широко представлена в онлайн. Во время пандемии часть молодежи стала больше времени проводить в интернете. Нам пришлось осваивать это направление тщательнее. Соответственно, некоторые форматы мероприятий перешли в интернет", – добавила Надежда Чередник.

Она подчеркнула, специалисты центра в своей работе делают упор на законодательную составляющую. "О влиянии наркотических веществ на здоровье слышали многие, но об ответственности за хранение, распространение запрещенных веществ или вовлечение в наркобизнес знает не каждый подросток. Многим кажется, что они ничего не нарушают, если употребляют сами или ведут неправильный образ жизни. Рассказываем молодежи о большой ответственности, предусмотренной за наркопреступления, разъясняем, что такое противозаконные действия", – пояснила замдиректора.

Этот аспект отражен в настольной игре "Кибер-трек", разработанной сотрудниками центра. В ней представлены ситуации, в которых герой совершает определенные поступки, показано, что ему за это грозит. "Когда неизвестные в соцсетях предлагают заработать некую сумму денег, никто никогда не говорит о том, как эти действия отразятся на будущем. А наша игра как раз показывает другую сторону действий, когда вы хотите достичь блага, а получается наоборот", – отметила Надежда Чередник.

| Фото: из сообщества областного центра профилактики и реабилитации во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества областного центра профилактики и реабилитации во ВКонтакте (архив)

Также сотрудники центра используют в работе сборник комиксов. В первой части в красочной форме представлены определенные ситуации, а вторую часть предлагают дополнить самим читателям. Предполагается, что несовершеннолетний сможет самостоятельно смоделировать свои действия. Если ребенок ошибается, то специалист разъяснит, что он сделал не так. Комиксы представлены в онлайн-формате. Специалисты сами решают, как будут прорабатывать тему с ребятами – в виде презентации или на интерактивной доске.

Инна Пахомова