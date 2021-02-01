Тюменским родителям рассказали, как уберечь детей от наркотиков

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Тюменские специалисты советуют родителям быть другом своих детей, уделять внимание их взглядам и чувствам, чаще проводить время вместе и общаться с их друзьями.

Именно такое поведение родителей, по мнению департамента безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени, удержит молодое поколение от употребления психоактивных веществ.

Подростки, отмечено в рекомендациях департамента, чаще всего начинают пробовать наркотики из любопытства, желания быть похожим на "крутого парня", от безделья и отсутствия каких-либо занятий либо обязанностей.

"Общение — основная человеческая потребность, особенно для родителей и детей, - утверждают специалисты по безопасности жизнедеятельности администрации города. - Отсутствие контакта с родителями заставляет ребенка обращаться к другим людям, которые могли бы с ним поговорить. Но кто они и что посоветуют вашему ребенку? Помните об этом, старайтесь быть инициатором откровенного, открытого общения со своим ребенком".