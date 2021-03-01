С юными ишимцами обсудили вред наркотиков и профилактику наркопреступлений

| Фото: со страницы Есенгалия Ибраева ВКонтакте | Фото: со страницы Есенгалия Ибраева ВКонтакте

Далее в сюжете Авторы медиаэкспедиции #СибирскиеЗакаты знакомят зрителей с Ялуторовском

О вреде наркотиков и о предупреждении наркопреступлений поговорил с воспитанниками социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних "Согласие" в Ишиме председатель национально-культурной автономии казахов Тюменской области Есенгалий Ибраев.

В центр от прибыл по приглашению начальника межмуниципального отдела полиции "Ишимский", полковника полиции Романа Валерьева. Глава национально-культурной автономии рассказал, что на встрече были как мальчишки и девчонки из группы особого внимания, так и юнармейцы.

"Дети и подростки в совершенно разных местах, – улица, школа, интернет, – могут столкнуться с предложением попробовать запрещенные вещества или с вакансией "быстрого заработка" по распространению наркотиков. Разговаривая с детьми об одной из самых сложных и глубоких проблем, которая есть в мире, о наркотиках, мы еще раз напомнили, что наркотики — это абсолютное зло, а их употребление в любом виде вредит здоровью и угрожает жизни", - отметил Ибраев.

В беседе с ребятами взрослые обсудили, что толкает людей на употребление наркотиков, попытались разобраться, что нужно делать, если ребенок или кто-то из его друзей, родных и близких столкнулся с наркозависимостью или с вовлечением в преступную деятельность, связанную с наркотиками.

Есенгалий Ибраев заметил, что, несмотря на проблему распространения и употребления наркотических веществ, здоровый образ жизни становится все более популярным среди подростков и молодежи. Все чаще молодые люди делают выбор в пользу занятий спортом, отказываются от вредных привычек. Один из таких примеров – последователи детско-юношеского движения "Юнармия".

"Разговор получился непростой, но доверительный. Важно бороться за наших детей, их здоровье и безопасность", - уверен председатель национально-культурной автономии казахов Тюменской области.

| Фото: со страницы Есенгалия Ибраева ВКонтакте | Фото: со страницы Есенгалия Ибраева ВКонтакте

Дарья Казакова