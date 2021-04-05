В Тюменской области в 2020 году осудили 13 участников ОПГ за торговлю наркотиками

Фото: sledcom.ru Фото: sledcom.ru

2 тыс. 566 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, выявили правоохранительные органы Тюменской области в 2020 году. При этом количество преступлений, совершенных в крупном и особо крупном размере, сократилось на 5,5 %. Такая информация прозвучала на онлайн-заседании региональной антинаркотической комиссии, которое провел губернатор Тюменской области Александр Моор.

В основном сбыт наркотических средств осуществляется преступными группами. За 2020 год доказана причастность организованных групп, члены которых занимались сбытом наркотических средств, к совершению 13 тяжких и особо тяжких преступлений. К уголовной ответственности привлекли 13 участников ОПГ, в том числе организаторов, курьеров, операторов и закладчиков наркотических средств.

Участники заседания отметили, что в межведомственном взаимодействии ведется большая работа по профилактике наркомании, противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. Комплекс мер также реализуется в рамках государственной программы Тюменской области "Антинаркотическая программа". В 2020 году на эти цели было выделено 94 млн рублей. Все мероприятия выполнены в полном объеме.

Показателем эффективности реализации программы является общая заболеваемость наркоманией. Данный показатель в 2020 году уменьшился и составил 161,0 человек на 100 тыс. населения (в 2019 году – 189,2 человек).

Однако большую обеспокоенность вызывает рост смертности из-за отравлений наркотиками. Прокурор Тюменской области Владислав Московских призвал еще раз детально проанализировать ситуацию, чтобы в ближайшее время выработать эффективные методы работы и переломить негативную тенденцию. Губернатор Александр Моор поддержал данное предложение.