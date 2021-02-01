Нефтегазовый кластер Тюменской области пополнится еще одним партнером

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Презентацию возможностей действующего нефтегазового кластера Тюменской области провели для представителей АО "Мессояханефтегаз" – совместного предприятия ПАО "Газпром нефть" и ПАО "НК Роснефть". Ожидается, что это общество станет еще одним партнером регионального кластера.

Об этом сообщил директор департамента инвестполитики и господдержки предпринимательства Тюменской области Антон Машуков сообщил в Instagram.

с личного аккаунта Антона Машукова в Instagram с личного аккаунта Антона Машукова в Instagram

"Рассказал представителям "Мессояханефтегаза" о преимуществах, которые последуют в результате вхождения в кластер. Убежден, что технологические решения искать лучше сообща, и наше объединение нефтегазового и промышленного направлений нацелено именно на это",- сказал он.

АО "Мессояханефтегаз" в 2020 г. закупило у предпринимателей Тюменской области оборудования более чем на 1 млрд рублей. По словам Машукова, предприятие является ключевым партнером для региона. Важно не снижать объемы закупок у предприятий в ближайшие пять лет.

"На встрече обсудили высокотехнологические направления сотрудничества, безлюдные технологии. Такой запрос компании связан, прежде всего, со спецификой разрабатываемых месторождений, большинство из них расположены в крайних точках на севере страны. Говорили и о процессе цифровизации и наполнении программ общества в этой части", - поделился директор регионального департамента инвестполитики и господдержки предпринимательства.

Добавим, соглашение о создании Нефтепромышленного кластера подписано между правительством Тюменской области, ПАО"Газпром нефть" и Ассоциацией нефтегазосервисных компаний 24 октября 2019 года. Его участниками являются более десятка предприятий, вузы, научные центры.

Анжела Лебедева