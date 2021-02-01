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Более 8 миллионов "квадратов" жилья построят в Тюменской области за 5 лет

Экономика, 11:31 26 февраля 2021

Более восьми миллионов квадратных метров жилья будет введено в Тюменской области в ближайшие пять лет. По словам начальника Главного управления строительства Тюменской области Павла Перевалова, такие объемы диктуются стратегическими планами развития региона.

"Жители Тюменской области уверенно смотрят в будущее, - подчеркнул он. - Регион развивается и будет развиваться, люди будут иметь работу и возможность купить более комфортное жилье, чем имеют сейчас".

По итогам 2020 года, привел данные Павел Перевалов, практически в два раза увеличилось количество льготных ипотечных кредитов под 6,5% годовых.

"Это говорит о том, что та программа, которую предложило федеральное правительство, оказалась очень эффективной, - отметил он. – Даже несмотря на то, что цены на жилье подросли, у жителей региона есть возможность приобрести жилье".

В Тюменской области уже в течение 10 лет строится более 1 кв метра жилья на человека в год, напомнил Павел Перевалов.

"Это те цифры, которыми гордится тюменский строительный комплекс, и я уверен, что эти темпы нам удастся удержать", - заявил он.

Борис Олейник

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# Павел Перевалов , строительство жилья

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