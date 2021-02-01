Полпред президента и губернатор проверили реализацию специнвестконтракта "Транснефти"

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Тюменский ремонтно-механический завод АО "Транснефть-Сибирь" посетили полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев и губернатор Тюменской области Александр Моор.

На протяжении трех лет предприятие успешно реализует специальный инвестиционный контракт (СПИК), который был заключен в 2017 году в рамках Петербургского международного экономического форума между министерством промышленности и торговли РФ, правительством Тюменской области и АО "Транснефть-Сибирь".

"Контракт предусматривал создание на заводе промышленного производства оборудования для эксплуатации, обслуживания и ремонта магистральных трубопроводов. Общий объем инвестиций в этот проект составил около 3 миллиардов рублей", - доложил генеральный директор АО "Транснефть-Сибирь" Виктор Бронников.

В рамках СПИК завод получил региональные льготы по налогу на имущество, а также содействие в подключении новых производственных помещений к инженерным сетям, напомнил заместитель губернатора Андрей Пантелеев. Была реконструирована ведущая к предприятию автодорога.

В результате реализации инвестиционного проекта было создано более 200 новых рабочих мест, а налоговые платежи в бюджет значительно выросли. В 2020 году объем произведенной в соответствии со СПИК продукции составил более 30 тыс. единиц на общую сумму 2,8 млрд рублей. В региональный и федеральный бюджеты было перечислено свыше 365 млн рублей.

Секрет роста промышленного производства в Тюменской области состоит в системной многолетней работе по созданию хорошего инвестиционного климата, отметил Александр Моор.

"Появление новых и модернизация действующих предприятий, создание новых рабочих мест с достойной заработной платой позитивно отражаются на социальном климате в регионе, повышает качество жизни людей. Все это позволяет тюменцами с оптимизмом смотреть в завтрашний день", - подчеркнул Владимир Якушев.

Евгений Бабенко