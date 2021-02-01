Полпред президента Владимир Якушев оценил ситуацию с коронавирусом в округе

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Заболеваемость COVID-19 в Уральском федеральном округе падает, заявил полпред президента в УФО Владимир Якушев во время рабочей поездки по Тюменской области.

Говорить о завершении пандемии - преждевременно, но отмечается позитивная динамика по снижению числа заболевших. Полпред подчеркнул важность вакцинации населения от коронавирусной инфекции.

В Тюменской области уже более 15 тыс. человек прошли обе фазы прививок, первую фазу – свыше 38 тыс., сказал губернатор Александр Моор.

"У нас есть вся необходимая инфраструктура, чтобы желающие могли записаться и поставить прививку. В отдаленных населенных пунктах начнут работать выездные бригады. Как только у более 10 процентов населения будут антитела, то можем более уверенно говорить о позитивных тенденциях, а сейчас нужно быть максимально осторожными", – сказал губернатор.

В марте ожидается увеличение объема поступления вакцины в Тюменскую область.