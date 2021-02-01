Чемпионка Европы по керлингу провела мастер-класс в Тобольске

| Фото: Федерация керлинга Тюменской области | Фото: Федерация керлинга Тюменской области

Заслуженный мастер спорта России по керлингу, чемпионка Европы Ольга Жаркова провела тренировку в Тобольске.

Как рассказал директор тобольской ДЮСШ № 1 Алексей Сухарев, в мероприятии приняло участие более 20 человек, которые записались в секцию керлинга.

"Это была всего вторая тренировка для наших керлингистов. Поэтому Ольга Жаркова объясняла базовые вещи. Рассказала основные правила игры, показала, как толкать камень, натирать лед перед ним. После чего участники мастер-класса попробовали сами выполнить эти упражнения", - отметил Алексей Сухарев.

Тренировка прошла на базе Дворца спорта "Кристалл-2". Здесь в начале февраля впервые открылась секция керлинга. Занятия с начинающими спортсменами успел провести вице-президент региональной федерации керлинга Константин Пережогин, который отметил высокий потенциал развития данного вида спорта в Тобольске. Сформировано две группы занимающихся старше 30 лет. Занятия для них бесплатные.

Евгений Новоселов